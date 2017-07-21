Зеленский делает первые шаги к люстрации Порошенко ...

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду законодательную инициативу о расширении действия закона о люстрации.

По действие закона может попасть и экс-президент Пётр Порошенко. Согласно документу, расширяется перечень должностей, попадающих под люстрацию, а именно: президент, спикер и депутаты парламента, члены кабмина, генеральный прокурор, руководство Службы безопасности, таможенной и налоговой служб, а также целого ряда ведомств и государственных предприятий. Текст соответствующего законопроекта размещён на официальном сайте украинского парламента.

Законопроектом также предлагается распространить 10-летний запрет занимать должности, в отношении которых осуществляется люстрация, лицами, которые занимали какие-либо должности с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года и не увольнялись по собственному желанию, передает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке отмечается, что инициатива призвана пресечь дальнейшее злоупотребление властью и служебным положением при исполнении должностных обязанностей.