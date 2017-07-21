Чистая прибыль молдавского филиала Газпрома сократилась за год в десять раз ...

Дочернее предприятие российского концерна “Газпром”, молдо-российское АО “Молдовагаз” терпит колоссальные убытки: всего за год чистый доход компании сократился в десять раз.

Если в 2017 году прибыль составила 1 млрд 961,1 млн леев, то в 2018 этот показатель составил 191,49 млн леев. Во всяком случае, такие цифры приводятся в финансовой отчётности предприятия, выдержки из которой публикует издание InfoMarket.

В частности, за 2018 год доходы от продаж уменьшились на 8,5% - с 5 млрд 650,6 млн леев в 2017 г. до 5 млрд 170,2 млн леев в 2018 г., другие доходы от операционной деятельности снизились в 4,4 раза - со 120,5 млн до 27,2 млн леев, доходы от другой деятельности сократились в 1,7 раза - с 2 млрд 192,7 млн до 1 млрд 299,8 млн леев.

Общие доходы ГП Молдовагаз за год сократились на 18,4%, общие активы снизились на 3,1%. В то же время компании удалось на 4,2% сократить объём текущих долгов: с 13 млрд 799,4 млн до 13 млрд 219,5 млн леев.

Напомним, что в мае 2019 года `Газпром` подал в Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ очередной иск на `Молдовагаз`. Российский концерн намерен взыскать с со своего дочернего предприятия более 300 миллионов долларов долга за газ, поставленный в Молдову в 2016 году.