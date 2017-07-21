В молдавском лагере в Сергеевке отравились около 50 детей
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(ВИДЕО) В ночь на 12 июля в больницы города Белгород-Днестровский Одесской области начали поступать дети и взрослые из расположенного в Сергеевке молдавского спортивно-оздоровительного лагеря "Медик-2" с пищевым отравлением.
Детский лагерь принадлежит Кишиневскому Государственному университету медицины и фармации.
Как сообщает украинское издание "Наше мiсто", в связи с чрезвычайной ситуацией в пятницу в Белгороде-Днестровском было созвано внеочередное заседание комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций городского совета.
Сообщается, что пострадавшие дети начали поступать в городскую многопрофильную больницу 12 июля в 00:10. По состоянию на 09:50 общее количество заболевших достигло 46 человек (32 человека в городской больнице, 14 человек в районной больнице). Состояние больных – средней и легкой тяжести, угрозы их жизни нет.
Всего в детском лагере находились 226 детей от 7 до 14 лет. На данный момент 46 человек находятся в больнице, у них острый гастроэнтероколит.
К ликвидации последствий чрезвычайного происшествия уже задействовали районное управление Госпродпотребслужбы, центр лабораторных исследований, станция скорой медпомощи, городская и районная больницы.
Украинские специалисты отбирают пробы на месте очага в детском лагере для определения причины возникновения отравления. Предварительные результаты анализов будут известны в понедельник, 15 июля.
Молдавские власти пока не сообщали о планах мер по спасению детей-граждан Молдовы.
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