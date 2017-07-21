В молдавском лагере в Сергеевке отравились около 50 детей ...

(ВИДЕО) В ночь на 12 и­юля в боль­ни­цы города Бел­го­род-Днес­тровский Одесской области на­чали пос­ту­пать де­ти и взрос­лые из расположенного в Сергеевке молдавского спор­тивно-оз­до­рови­тель­но­го ла­геря "Ме­дик-2" с пи­щевым от­равле­ни­ем.

Детский лагерь принадлежит Кишиневскому Государственному университету медицины и фармации.

Как сообщает украинское издание "Наше мiсто", в связи с чрезвычайной ситуацией в пятницу в Белгороде-Днестровском было созвано вне­оче­ред­ное за­седа­ние ко­мис­сии тех­но­ген­но-эко­логи­чес­кой бе­зопас­ности и чрез­вы­чай­ных си­ту­аций го­род­ско­го со­вета.

Сообщается, что пострадавшие дети на­чали пос­ту­пать в го­род­скую мно­гоп­ро­фильную боль­ни­цу 12 и­юля в 00:10. По сос­то­янию на 09:50 об­щее ко­личес­тво за­болев­ших дос­тигло 46 че­ловек (32 че­лове­ка в го­род­ской боль­ни­це, 14 че­ловек в рай­он­ной боль­ни­це). Сос­то­яние боль­ных – сред­ней и лег­кой тя­жес­ти, уг­ро­зы их жиз­ни нет.

Всего в детском лагере находились 226 детей от 7 до 14 лет. На данный момент 46 человек находятся в больнице, у них острый гастроэнтероколит.

К лик­ви­дации пос­ледс­твий чрез­вы­чай­но­го про­ис­шес­твия уже за­дей­ство­вали рай­он­ное уп­равле­ние Гос­прод­потреб­служ­бы, центр ла­бора­тор­ных ис­сле­дова­ний, стан­ция ско­рой мед­по­мощи, го­род­ская и рай­он­ная боль­ни­цы.

Украинские спе­ци­алис­ты от­би­ра­ют про­бы на мес­те оча­га в дет­ском ла­гере для оп­ре­деле­ния при­чины воз­никно­вения от­равле­ния. Пред­ва­ритель­ные ре­зуль­та­ты ана­лизов бу­дут из­вес­тны в по­недель­ник, 15 и­юля.

Молдавские власти пока не сообщали о планах мер по спасению детей-граждан Молдовы.