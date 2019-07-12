Среди отравившихся детей в молдавском лагере в Сергеевке не было граждан Молдовы ...

Дети, получившие пищевое отравление в молдавском лагере отдыха Медик-2 в г.Сергеевка, Одесской области, не являются гражданами Молдовы.

Об этом сообщило в воскресенье Национальное Агентство общественного здоровья.

Кроме того, Госуниверситет Медицины и Фармации им. Н.Тестемицану распространил пресс-релиз, в котором уточняет, что указанная база отдыха с 2008 года сдана в аренду и находится в управлении украинских местных властей. Соответственно, отмечается в пресс-релизе, Университет не несет ответственности за деятельность этой базы отдыха.

Также сообщается, что все госпитализированные дети являются выходцами Киевской, Харьковской и Черниговской областей Украины.

Ранее уже сообщалось, что в ночь на 12 июля в больницы украинского города Белгород-Днестровский поступили 46 детей с острым пищевым отравлением. Позже, их количество достигло 56 человек. Из них, 53 ре­бен­ка 2002-2010 го­дов рож­де­ния, ко­торые от­ды­хали в дет­ском ла­гере "Медик-2" в Сер­ге­ев­ке.

По сос­то­янию на 07:00 13 и­юля в боль­ни­цах еще на­ходились 32 че­лове­ка, из ко­торых 30 де­тей.