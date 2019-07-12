Среди отравившихся детей в молдавском лагере в Сергеевке не было граждан Молдовы
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Дети, получившие пищевое отравление в молдавском лагере отдыха Медик-2 в г.Сергеевка, Одесской области, не являются гражданами Молдовы.
Об этом сообщило в воскресенье Национальное Агентство общественного здоровья.
Кроме того, Госуниверситет Медицины и Фармации им. Н.Тестемицану распространил пресс-релиз, в котором уточняет, что указанная база отдыха с 2008 года сдана в аренду и находится в управлении украинских местных властей. Соответственно, отмечается в пресс-релизе, Университет не несет ответственности за деятельность этой базы отдыха.
Также сообщается, что все госпитализированные дети являются выходцами Киевской, Харьковской и Черниговской областей Украины.
Ранее уже сообщалось, что в ночь на 12 июля в больницы украинского города Белгород-Днестровский поступили 46 детей с острым пищевым отравлением. Позже, их количество достигло 56 человек. Из них, 53 ребенка 2002-2010 годов рождения, которые отдыхали в детском лагере "Медик-2" в Сергеевке.
По состоянию на 07:00 13 июля в больницах еще находились 32 человека, из которых 30 детей.
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