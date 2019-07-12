МЕНЮ
Twitter
﻿ 52
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:22  

В Киеве обстреляли из гранатомета здание одного из телеканалов

13.07.2019  

Среди отравившихся детей в молдавском лагере в Сергеевке не было граждан Молдовы

12.07.2019  

В молдавском лагере в Сергеевке отравились около 50 детей

12.07.2019  

Чистая прибыль молдавского филиала Газпрома сократилась за год в десять раз

12.07.2019  

Марк Ткачук объявил о своем возможном возвращении в политику

12.07.2019  

Зеленский делает первые шаги к люстрации Порошенко
все новости

В Киеве обстреляли из гранатомета здание одного из телеканалов

Опубликовано : 14 июль 2019 г. 00:22 | Просмотров: 273 | Категория: Мир

Здание телеканала 112 было обстреляно около 4 часов утра 13 июля.

Украинские власти квалифицировали инцидент, как террористический акт. Досудебным расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Нападение на телеканал было осуждено представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезир. "Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия", - заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

В свою очередь, журналисты телеканала обратились с открытым заявлением к властям Украины, потребовав от президента, правительства и силовых структур гарантий безопасности работающим на телеканале журналистам.

В Украине связывают телеканал 112 с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
В Киеве обстреляли из гранатомета здание одного из телеканалов

В Киеве обстреляли из гранатомета здание одного из телеканалов ...

Просмотров: 275
Среди отравившихся детей в молдавском лагере в Сергеевке не было граждан Молдовы

Среди отравившихся детей в молдавском лагере в Сергеевке не было граждан Молдовы ...

Просмотров: 265
Зеленский делает первые шаги к люстрации Порошенко

Зеленский делает первые шаги к люстрации Порошенко ...

Просмотров: 791
Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор

Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор ...

Просмотров: 543
Украина возвращается в пропорциональной системе выборов в парламент

Украина возвращается в пропорциональной системе выборов в парламент ...

Просмотров: 704
Новый саркофаг в Чернобыле должен прослужить сто лет

Новый саркофаг в Чернобыле должен прослужить сто лет ...

Просмотров: 826
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13332
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39100
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36890
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14828
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115082
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 103753
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 43988
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42781
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36763
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35087
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34233
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 33090
ВЛАСТЬ
Марк Ткачук объявил о своем возможном возвращении в политику

Марк Ткачук объявил о своем возможном возвращении в политику

12.07.2019  Одна из самых преданных Плахотнюку прокуроров тайно бежала из страны
12.07.2019  Ренато Усатый готовится предать гласности скрываемый от общества Отчет KROLL-2
10.07.2019  Подконтрольный Плахотнюку глава Пограничной полиции ушел в отставку
ЛЮДИ
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм

07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
09.05.2019  Минута молчания
30.04.2019  Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах

08.07.2019  В одном из банков Плахотнюка подозрительно легко украли 30 миллионов леев
06.07.2019  Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка
02.07.2019  Арестована фешенебельная гостиница Плахотнюка в Кишиневе



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (84)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker