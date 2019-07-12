В Киеве обстреляли из гранатомета здание одного из телеканалов ...

Украинские власти квалифицировали инцидент, как террористический акт. Досудебным расследованием занимается Служба безопасности Украины.

Нападение на телеканал было осуждено представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезир. "Надеюсь, никто не был ранен, но с таким насилием и угрозами против СМИ нельзя мириться. Это неприемлемый акт запугивания, который мог бы иметь драматические последствия", - заявил представитель ОБСЕ по свободе СМИ.

В свою очередь, журналисты телеканала обратились с открытым заявлением к властям Украины, потребовав от президента, правительства и силовых структур гарантий безопасности работающим на телеканале журналистам.

В Украине связывают телеканал 112 с пророссийским политиком Виктором Медведчуком.