Юрий Мунтян сообщил о вхождении в политический проект Марка Ткачука ...

Бывший исполнительный секретарь политисполкома ЦК Партии коммунистов Юрий Мунтян объявил о своем возвращении в политику в рамках организации, "не травмированной своим соучастием во всем, что творилось в последние годы".

Об этом Юрий Мунтян сообщил в интервью изданию eNews.

"Наверное, все-таки пришло время отвечать на социальный запрос неким новым организационным и политическим предложением. Должна появиться организация, которая не травмирована своим соучастием во всем, что творилось в последние годы. Организация, которая не звала на фейковые президентские выборы, не подстраивалась под магистральный путь режима, не придумывала всякие смешанные системы.

Важна принципиально свежая и точная программа действий. Большинству людей, живущих в Молдове, очень плохо. Настолько плохо, что в перемены тут уже никто не верит. Голосуют по принципу меньшего зла. В итоге наша страна стала местом, где сбываются только самые негативные пророчества. Пора разворачиваться в другую сторону", - отметил Мунтян.

Он уверен, что подобный социальный запрос в молдавском обществе есть, "а формулировать новую стратегическую повестку дня нужно со всем обществом. В постоянном диалоге с ним". "Хотя основные зоны бедствия видны невооруженным глазом. Депопуляция и вымирание. Деградация трудовых ресурсов. Провал во всей системе образования. Если хотите, дети – у нас главный угнетенный класс страны. Именно они обреченные заложники существующей губительной социальной и правовой системы. Именно у них тут нет ни единого шанса стать востребованными гражданами, совершить какую-то головокружительную карьеру или просто построить нормальную человеческую жизнь.

Нужно принципиально менять всю систему сложившихся отношений. То, что внешние силы нас избавили от Плахотнюка не означает, что они продолжат за нас решать наши суверенные задачи. В этом смысле 14 июня у нас появился шанс. Возможно последний. Нужно правильно собраться вместе и выбраться из этой коварной западни. На этот раз, не дав себя увлечь всеми этими нашими вечными фольклорными вопросами – о языке, об оккупантах, о Востоке и Западе, о коренных и понаехавших", - заявил он.

Мунтян отказался назвать всех участников нового политического проекта, о начале которого днем ранее сообщил его коллега Марк Ткачук. "Учитывая, что двоих Вы уже знаете, не сложно продолжить весь список. Хотя я не сомневаюсь, что будут и сюрпризы", - сообщил Мунтян, добавив, что "в подполье мы никогда не были". "Все эти годы открыто говорили то, что думали. Никому не кланялись. Не состояли и не соучаствовали. А потому запрягать долго не собираемся", - заключил он.