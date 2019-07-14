Саакашвили отказывается ехать в Молдову ...

(ВИДЕО) Экс-президент Грузии, а ныне украинский политик Михаил Саакашвили не намерен ехать в Молдову для участия в программе реформ нового правительства Майи Санду.

Об этом Михаил Саакашвили сообщил в эфире украинского телеканала "Україна", отвечая на вопрос, если он намеревается принять приглашение премьер-министра Молдовы Майи Санду возглавить команду реформ в Молдове.

"Конечно, какие-то ребята из моей команды, как в свое время они ездили в Украину, они поедут, но я в Моолдову точно не собираюсь. Мне еще ее предшественник и некоторые его ребята предлагали стать даже премьер-министром Молдовы. На что я сказал, что я не премьер-министр по вызову. При всем уважении к нашим братьям молдаванам, я буду заниматься борьбой с ворами там, где я живу. В данном случае, в Украине", - заявил Саакашвили.

Ранее премьер-министр Молдовы Майя Санду объявила, что Михаил Саакашвили может посетить Молдову в ответ на ее просьбу оказать помощь в разработке реформы юстиции.

Санду сообщила об этом в своём интервью для издания Cotidianul, что несмотря на свою занятость в связи с предвыборной кампанией на Украине, молдавские власти рассчитывают на его помощь уже к концу августа.