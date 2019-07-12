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Гражданская люстрация: Алексей Лаза

Опубликовано : 14 июль 2019 г. 17:34 | Просмотров: 1941 | Категория: Власть, Расследования

(ВИДЕО) На первые роли в МВД, руководимом лидером Платформы DA Андреем Нэстасе, начинает выходить очередной полицейский с сомнительной репутацией - зам. главы Национального инспектората расследований Алексей Лаза.

14 июля, он даже был одним из доверенных лиц нового министра на проведенной пресс-конференции с участием министра.

Возможно, новые власти, обещавшие бороться с политически мотивированными и незаконными действиями полицейских, не знакомы с действиями этого полицейского, в последние годы принимавшего активное участие в подавлении протестных акций против режима Плахотнюка, а также в организации провокаций в отношении протестующих.

Например, так происходило 19-20 июля 2017 года, когда перед зданием Парламента проходил протест против введения избирательной системы Додона-Плахотнюка. Действия молдавских титушек были особенно заметны в ходе состоявшихся 19-20 июля акций протеста оппозиции, протестующей против введения новой избирательной системы.

Уже тогда, Лаза, возглавлявший Информационно-аналитический центр ГИП (CAI al INI al IGP), являясь и зам. начальника Генерального инспектората расследований, отвечал за так называемую "оперативную работу" полиции.

Под его руководством "тихушники"-полицейские внедрялись в толпу и дезориентировали протестующих. Для пущей убедительности, некоторые из них даже выкрикивали лозунги "Жос Плахотнюк!", "Додон ла томберон!", другие антиправительственные лозунги.

Они же из-за спины протестующих наносили удары кулаком или ногой полицейским по форме и выдавали это за нападение на полицейского, совершенное протестующими, с целью их ареста.

24 июля 2018 года, он уже руководил полицейскими-провокаторами перед зданием Примарии Кишинева, в ходе акции, проходившей по призыву избранного мэра Кишинева Андрея Нэстасе после волюнтаристского решения властей о непризнании результатов выборов в Кишиневе.

Этот же полицейский начальник обеспечивал беспрепятственную эвакуацию основного обвиняемого по делу о краже миллиарда долларов Илана Шора после проведенной Шором фейковой манифестации с целью недопущения оппозиции на центральную площадь.

Уже на "современном этапе", комментируя для издания ”Ziarul de gardă” результаты следствия по делу о подозрительно простом ограблении филиала банка "Moldova-Agroindbank", этот полицейский начальник сказал о ворах, дословно: "Работали хорошо. Браво им!" (“Au lucrat bine, bravo lor” (ZdG)).
Кроме того, этот офицер известен тем, что в 2013 году он был фигурантом громкого скандала, когда в результате спецоперации Службы внутренней безопасности МВД ряд высших офицеров Кишиневского комиссариата был отстранен от должности по обвинению в массовом незаконном прослушивании. Тогда, в кабинетах начальства комиссариата, в том числе и в кабинете Лазы были проведены обыски, в результате чего были обнаружены более 300 дисков с записью незаконных "прослушек". Впоследствии, по непонятным причинам, Алексей Лаза был не только восстановлен в должности, но и получил повышение по службе.

Материал публикуется в рамках инициативы "Гражданская люстрация".




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