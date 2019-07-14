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В Москве жестоко разогнали мирную акцию в поддержку оппозиции на городских выборах

Опубликовано : 14 июль 2019 г. 23:38 | Просмотров: 208 | Категория: Мир

Полиция жестоко разогнала Акцию в поддержку независимых кандидатов, которых не пустили на выборы в Московскую городскую думу.

Как сообщает издание Meduza, акция началась в московском Новопушкинском сквере как "встреча муниципальных депутатов с избирателями". Затем, люди дошли до мэрии и горизбиркома — где потребовали встречи с его главой, который, по словам помощника, в это время был на даче.

Вечером протестующие попытались поставить палатки во дворе избиркома — акцию тут же жестко и стремительно разогнала полиция. Задержаны около 40 человек, в том числе кандидаты в депутаты Илья Яшин, Любовь Соболь, Юлия Галямина и Иван Жданов.

Задержали также корреспондента телеканала "Дождь".

К началу акции — в два часа дня — на Новопушкинскую площадь пришли около 300 человек. Через полчаса их было примерно тысяча.

По данным независимого информационного ресурса "ОВД-Инфо", во время столкновений с полицией у здания Мосгоризбиркома задержали 38 человек. В московском управлении МВД заявили, что были задержаны более 25 человек, которые пытались разбить палаточный лагерь у комиссии.


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