Министр юстиции от партии Филата стал адвокатом беглого олигарха Плахотнюка ...

Адвокатское бюро бывшего министра юстиции Олега Ефрима будет защищать интересы беглого олигарха и бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, поставившего под сомнение подлинность Отчета Kroll-II, в котором он является бенефициаром украденного миллиарда.

Ефрим, который был членом ЛДПМ Владимира Филата и министром юстиции от этой партии, сообщил журналистам, что у него индивидуальный контракт с Плахотнюком, отказавшись уточнять, каким образом он общается с находящимся в бегах Плахотнюком.

Беглый олигарх законтрактировал адвокатскую контору Ефрима после того, как в пятницу лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обнародовал держащиеся в секрете приложения к Отчету Kroll-II, согласно которым именно Плахотнюк является основным выгодополучателем украденного из молдавской банковской системы миллиарда долларов.

В этой связи новые адвокаты Плахотнюка от его имени сообщили, что он "подвергает сомнению достоверность обнародованных материалов, учитывая, что отчет кажется полностью основанным на статьях из прессы политических оппонентов, без доказательств в подтверждение написанного".

Кроме того, "Плахотнюк готов показать, насколько абсурдны связи, которые принудительно и ошибочно ему приписывают, а также предоставить доказательства каждого своего утверждения".

Олег Ефрим был членом возглавляемой Владимиром Филатом Либерально-демократической партии Молдовы. С 6 мая 2011 года по 10 декабря 2014 года он был министром юстиции по "квоте" ЛДПМ.

В мае 2011 года, Ефрим потребовал от занимавшего тогда должность президента Николая Тимофти исключения Владимира Плахотнюка из состава Совета по реформе юстиции.