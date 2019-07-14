Харунжен ушёл, но на его место пришли другие `плахуроры` ...

С большой долей вероятности Высший совет прокуроров откажет в возбуждении дела на беглого олигарха Плахотнюка по факту узурпации власти.

Пока в судебной системе остаются “плахуроры”, нынешней власти не удастся вычистить из госструктур элементы прошлого бандитского режима, считает экс-депутат Григорий Петренко.

“По информации от источника в Высшем Совете Прокуроров уголовный процесс по теме узурпации власти находится на рассмотрении у группы из трёх прокуроров: Рошиор, Радецки, Бурсаковски.

С бОльшей долей вероятности в возбуждении уголовного дела будет отказано. Сценарий «пчёлы против мёда» пока не работает. Харунжен ушёл, но на его место пришли очередные плахуроры.

Уверен, что пока не будет разогнан либо существенным образом изменён состав Высшего Совета Прокуроров, новой власти ничего не останется, как жаловаться друг другу на прокуроров и признаваться в собственной беспомощности перед народом”, - написал политик в своей публикации в соцсети.