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В День взятия Бастилии Париж охватили массовые протесты

Опубликовано : 15 июль 2019 г. 10:42 | Просмотров: 158 | Категория: Мир

Представители движения “жёлтые жилеты” устроили в центре Парижа акцию протеста, которая переросла в беспорядки и столкновения с полицией.

После традиционного парада, приуроченного к национальному празднику, Дню взятия Бастилии, на Елисейские поля вышли сотни представителей протестного движения. Правда, в этот день символических жёлтых жилетов на них не было. Участники акции попытались соорудить вокруг центрального проспекта баррикады, после чего начались столкновения с полицией, которая была вынуждена применить против манифестантов слезоточивый газ.

По официальным данным задержано 175 человек. Им предъявлены обвинения в организации необъявленной манифестации, применении насилия в отношении представителя власти, а также в порче общественного имущества и ношении запрещённого оружия, передает Euronews.


Метки к статье: Париж, день взятия бастилии, беспорядки, желтые жилеты, слезоточивый газ

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