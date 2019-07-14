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В МИД Румынии объяснили, почему фонд Плахотнюка спонсировал посольский приём

Опубликовано : 15 июль 2019 г. 12:24 | Просмотров: 164 | Категория: Страна

Спустя почти восемь месяцев Министерство иностранных дел Румынии выступило с разъяснениями по поводу финансирования фондом беглого молдавского олигарха Плахотнюка мероприятия в кишинёвском посольстве.

Речь идёт о торжественном приёме в румынском посольстве в Кишинёве, организованном 1 декабря 2018 года по случаю Дня Румынии. В частности, по данным внешнеполитического ведомства соседней страны, в рамках организации приёма посольство направило более 30 спонсорских приглашений различным организациям. Среди них был и благотворительный фонд “Эдельвейс”, принадлежащий тогдашнему лидеру Демпартии Молдовы Владимиру Плахотнюку.

В итоге расходы на проведение мероприятия были покрыты 14 спонсорами, включая и фонд Плахотнюка, с которым был заключён стандартный договор, передает Unimedia со ссылкой на румынские СМИ. Согласно контракту, в обмен на спонсорскую помощь посольство обязалось публично представить название фонда в ходе мероприятия.

Напоминаем, 1 декабря 2018 года в румынском посольстве в Кишинёве в честь Дня Румынии состоялся торжественный приём, одним из спонсоров которого выступил фонд олигарха и главы Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка. В июне 2019 года, когда к власти в Молдове пришли новые политические силы, олигарх отказался от председательства в ДПМ и спешно бежал из страны.


Метки к статье: Плахотнюк, Эдельвейс, спонсорство, посольство Румынии, прием

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