Украинский Дарт Вейдер оказался 32-летним киевлянином ...

Персонаж фантастической саги с миловидной славянской внешностью намерен баллотироваться на внеочередных парламентских выборах от политической партии “Блок Дарта Вейдера”. Судя по документу, претендента зовут Вейдер Дарт Викторович, он родился в 1987 году в Киеве, в настоящий момент возглавляет компанию “Темная сторона силы”, судимостей не имеет. В парламент намеревается пройти по одномандатному округу 135 (Одесса).

Что касается предвыборной программы господина Вейдера, то приоритет для него – мощная оборона, честные правоохранители и европейский выбор.

“Создание сильной системы обороны потребует создания противоракетного щита для Украины. Для этого потребуется радикальная модернизация украинских воздушных сил. Необходимо обновление техники и значительное повышение зарплат военнослужащих”, - говорится, в частности, в предвыборной программе Дарта Вейдера.

Внеочередные парламентские выборы в Украине назначены на 21 июля.