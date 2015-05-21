Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских ...

Об этом Стати сообщил в соцсетях, добавив, что будучи знакомым с лидером "Нашей партии" Ренато Усатым еще со студенческих лет, он обсудил недавно все громкие заявления, которые были сделаны в последнее время.

"Ренато негативно высказался по поводу всех моих разоблачений, потому что существует риск расправы со мной со стороны людей Плахотнюка. Я думаю, что этот риск в основном исходит со стороны Дамира и Кавкалюка", - отметил Стати, цитируемый изданием Moldnews.

Более того, экс-директор MoldATSA утверждает, что после его разоблачений такие представители бывшего полицейского начальства, как Кавкалюк, Чубачук и Гарштя, спешно покинули страну.

"Мы все понимаем, почему они это сделали. Я заявляю, что меня преследует и за мной следит эта организованная преступная группа, а это говорит о том, что все, о чем я рассказал было правдой. Я не собираюсь ни от кого прятаться, проводить тайные встречи, за исключением тех случаев, когда опасности подвергаются жизни людей, передающих мне информацию о деятельности бандитов Кавкалюка, Чубачука, Гаршти, Дамира, Борсетки и других", - написал Сорин Стати.

Стати таким образом отреагировал на претензии со стороны медиа-холдинга беглого олигарха Владимира Плахотнюка о том, что он встретился с Ренато Усатым.

Ранее в СМИ сообщалось, что замешанный в коррупционных сделках бывший руководитель полиции Георгий Кавкалюк не только обладает недвижимостью, стоимость которой не могла быть оплачена из зарплаты полицейского, но и элитными гостиничными комплексами в одной из стран Юго-Восточной Азии. Известно также, что Кавкалюк, пользуясь своим служебным положением, контролировал международные потоки контрабанды.

Власти Молдовы пока не сообщали, на каком основании Кавкалюк находится на свободе,А в отношении него даже не возбуждено никакого уголовного процесса.