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Подаст ли в отставку `харунжен` из Академии наук – Ион Тигиняну?

Опубликовано : 15 июль 2019 г. 14:48 | Просмотров: 490 | Категория: Аналитика сети

Самозванец Ион Тигиняну, возглавляющий Академию Наук Молдовы, сегодня выступает в роли этакого “харунжена”, фактически захватившего Генпрокуратуру, и оставившего свою должность только под давлением общественности.

Такого мнения придерживается бывший вице-председатель “Нашей Партии”, публицист Дмитрий Чубашенко. В своей публикации в соцсети политик провёл параллели между двумя чиновниками и нашёл в их противоправных действиях очень много общего.

“В молдавской политике в моде "деолигархизация", или очищение государственных учреждений от людей, которые служили интересам захватившего государство экс-лидера Демократической партии, олигарха Плахотнюка. Сам олигарх со своим ближайшим окружением благополучно сбежали из страны и прекрасно себя чувствуют то ли в Америке, то ли в Европе, то ли еще где-то, скорее всего, договорившись с тамошними властями о протекции в обмен на ценную информацию различного, прежде всего, криминального рода. Но в самой Молдове людей Плахотнюка потихоньку зачищают. Последним резонансным примером стал уход в отставку генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Когда говорят о "захваченном государстве", обычно имеют в виду юстицию, правоохранительные и контролирующие органы, бизнес, прессу. Но в захваченном государстве было захвачено все, в том числе структуры, которые, казалось бы, относятся к сфере высокой духовности, нежели к низменной, циничной и конъюнктурной прокуратуре или судебной системе. Захваченным оказалось даже такое учреждение, как Академия наук Молдовы”, - констатирует Чубашенко. По его наблюдениям, долгое время правившая Молдовой Демпартия Плахотнюка полностью развалила отечественную научную отрасль, при этом лишив АНМ институтов и собственности.

“На протяжении многих лет главное научное учреждение Молдовы сотрясали скандалы. Закончилось это тем, что прежнее демократическое правительство прошлось по АНМ катком, точнее, молотком, полностью разрушив систему, созданную на базе Кодекса о науке и инновациях, лишив АНМ институтов и собственности, которые перешли в ведение правительства. На прошлой неделе академики провели общее собрание и наведались в парламент, чтобы потребовать вернуть то, что у них отобрало прежнее правительство. Но главным нарушителем спокойствия все же выступил бывший глава АНМ Георге Дука, который открыто заявил, что Академией напрямую руководила ДПМ, заставлявшая руководство учреждения злостно нарушать закон. Такое отношение со стороны ДПМ во всей красе проявилось в ходе избрания нового руководства АНМ после ухода Дуки в отставку в прошлом году.

В своем выступлении Дука заявил, что он назначил исполняющим обязанности президента АНМ своего заместителя Иона Гучака, но вынужден был изменить, в нарушение закона, это решение под давлением правительства, которое заставило его отменить приказ о назначении Гучака, а вместо него назначить и.о. главы АНМ Иона Тигиняну. Для того, чтобы объяснить Дуке "политику партии", его срочно вызвали в правительство из больницы, где он лежал под капельницей, и заставили поменять свое решение, хотя сам Дука уже не руководил Академией и полномочий принимать какие-то кадровые решения не имел. По словам Дуки, назначение Тигиняну и.о. президента АНМ было незаконным, потому что срок его полномочий в качестве вице-президента истек еще в 2016 году, никто этот срок не продлевал, и единственным легитимным кандидатом на должность и.о. главы АНМ на тот момент был Гучак”, - описывает события в академии журналист. Таким образом, нынешний формальный руководитель академии является таким же самозванцем, каким был и Генпрокурор Эдуард Харунжен, считает он.

“После того, как Дуке выкрутили руки в правительстве, Тигиняну сам назначил выборы нового президента АНМ, сам сформировал для этого соответствующую комиссию, а затем сам же на безальтернативной основе "избрался" главой Академии. Но если всю процедуру избрания нового президента АНМ организовал чиновник, который сам незаконно исполнял обязанности главы учреждения, то выходит, что и вся эта процедура, и ее результат были нелегитимными. Во всяком случае, такой логикой руководствовался парламент Молдовы, когда постановил, что назначение генпрокурора Харунжена было незаконным, поскольку была нарушена предусмотренная законом процедура его назначения, и генпрокурор, стало быть, оказался самозванцем. Сегодня в роли такого самозванца, этакого "Харунжена из АНМ" выступает и формальный глава Академии Тигиняну. У Харунжена хватило ума самому подать в отставку. Последует ли его примеру и Тигиняну?” – задаётся вопросом Дмитрий Чубашенко.


Метки к статье: Ион Тигиняну, Эдуард Харунжен, Академия наук Молдовы, Георгий Дука

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