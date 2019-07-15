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Генпрокуратура России требует ограничить деятельность Фэйсбука

Опубликовано : 15 июль 2019 г. 19:50 | Просмотров: 74 | Категория: Мир

Роскомнадзор получил требование Генеральной прокуратуры России ограничить доступ к иллюстрации в Facebook, оскорбляющей государственные символы России.

Как сообщает издание "Ведомости", цитируя пресс-службу Роскомнадзора, социальной сети уже направлено уведомление о внесении страницы в единый реестр запрещенной информации.

Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия страны и изображение свастики на фоне герба России, рассказали в Роскомнадзоре. Представитель ведомства заявил, что удалить страницу должны незамедлительно.

В марте нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление. Ведомство может заблокировать эти ресурсы, если они не выполнят требование.


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