Генпрокуратура России требует ограничить деятельность Фэйсбука ...

Как сообщает издание "Ведомости", цитируя пресс-службу Роскомнадзора, социальной сети уже направлено уведомление о внесении страницы в единый реестр запрещенной информации.

Картинка содержит нецензурную интерпретацию названия страны и изображение свастики на фоне герба России, рассказали в Роскомнадзоре. Представитель ведомства заявил, что удалить страницу должны незамедлительно.

В марте нынешнего года президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление. Ведомство может заблокировать эти ресурсы, если они не выполнят требование.