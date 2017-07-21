Плахотнюк запросил убежище в США - Усатый
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Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявил, что беглый олигарх, бывший глава Демпартии запросил политическое убежище в Соединенных Штатах Америки.
Об этом Усатый сообщил в эфире телеканала TV8.
"Плахотнюк уже запросил политическое убежище в США. И его могут предоставить. Однако, в этой стране политическое убежище при серьезных основаниях могут и отменить", - сообщил Ренато Усатый.
Ранее уже сообщалось, что после отречения от власти, Владимир Плахотнюк в июне тайно покинул Молдову. Несмотря на целый ряд преступлений, в которых напрямую замешан Плахотнюк, включая узурпацию власти, в Молдове против него так и не возбуждено ни одно уголовное дело, а Плахотнюк не подан молдавскими властями в розыск.
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