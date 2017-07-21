Плахотнюк запросил убежище в США - Усатый ...

Об этом Усатый сообщил в эфире телеканала TV8.

"Плахотнюк уже запросил политическое убежище в США. И его могут предоставить. Однако, в этой стране политическое убежище при серьезных основаниях могут и отменить", - сообщил Ренато Усатый.

Ранее уже сообщалось, что после отречения от власти, Владимир Плахотнюк в июне тайно покинул Молдову. Несмотря на целый ряд преступлений, в которых напрямую замешан Плахотнюк, включая узурпацию власти, в Молдове против него так и не возбуждено ни одно уголовное дело, а Плахотнюк не подан молдавскими властями в розыск.