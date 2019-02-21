Полиция жестоко избила протестующих, защищая бизнес спонсора Додона ...

(ВИДЕО) В Подмосковье полицейские избили протестующих против вырубки леса для незаконного строительства мусороперерабатывающего завода компанией сына Генпрокурора России Игоря Чайки, являщегося одним из спонсоров Игоря Додона.

Как сообщает издание "Настоящее время", протест против вырубки леса для строительства мусороперерабатывающего завода в подмосковном Ликино-Дулево закончился столкновениями активистов и полицейских. Люди считают, что разрешения на вырубку нет и что вместо завода там хотят создать свалку.

Известно, что строительством будет заниматься компания сына Генпрокурора Игоря Чайки

Местные жители считают, что под видом строительства мусороперерабатывающего завода в районе соорудят свалку на болоте, из которого поступает вода в несколько водохранилищ и колодцы, и поэтому они находятся под угрозой загрязнения.

Активисты утверждают, что вырубка деревьев незаконна, а у компании, занимающейся строительством, на документах на вырубку – поддельные печати.

13 июня протестующие против свалки жители также перекрывали трассу. Тогда задержали около 15 человек. После акции местные жители и власти договорились провести круглый стол.

Ранее уже сообщалось, что Игорь Чайка известен, как один из самых влиятельных друзей и спонсоров деятельности занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона. Он был неоднократно замечен на различных партийных и общественных мероприятиях с участием Додона.

Кроме всего прочего, Чайка является одним из спонсоров деятельности Фонда жены Игоря Додона. Как сообщалось в журналистском расследовании LINX Румынского центра расследовательской журналистики, со счета, открытого Игорем Чайкой в московском "Абсолют банке" на банковский счет в евро (открытый в банке Victoribank в Кишиневе) Фонда ”Din Suflet” в августе 2017 года поступила сумма в 70 тысяч евро.