У нового агента 007 будет женское лицо ...

В юбилейном, 25-м фильме легендарного шпионского сериала роль Джеймса Бонда по-прежнему сыграет Дэниел Крейг, однако на этот раз он будет шпионом на пенсии, а собственно агента 007 сыграет британская темнокожая актриса Лашана Линч. Нетрудно догадаться, что по сюжету героине предстоит стать заодно и “девушкой Бонда”.

Лашане 31 год, она из лондонского Вест-Энда, дебютировала в кино в 2011 году в фильме "Быстрые девушки", но настоящая слава пришла к ней после того, как Лашана исполнила роль пилота-истребителя Марии Рамбо в фильме этого года "Капитан Марвел", напоминает ВВС.

Премьера юбилейного фильма “бондианы” назначена на 9 апреля 2010 года.