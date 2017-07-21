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У нового агента 007 будет женское лицо

Опубликовано : 16 июль 2019 г. 10:25 | Просмотров: 223 | Категория: Мир

Впервые в истории “бондианы” агента 007 сыграет женщина.

В юбилейном, 25-м фильме легендарного шпионского сериала роль Джеймса Бонда по-прежнему сыграет Дэниел Крейг, однако на этот раз он будет шпионом на пенсии, а собственно агента 007 сыграет британская темнокожая актриса Лашана Линч. Нетрудно догадаться, что по сюжету героине предстоит стать заодно и “девушкой Бонда”.

Лашане 31 год, она из лондонского Вест-Энда, дебютировала в кино в 2011 году в фильме "Быстрые девушки", но настоящая слава пришла к ней после того, как Лашана исполнила роль пилота-истребителя Марии Рамбо в фильме этого года "Капитан Марвел", напоминает ВВС.

Премьера юбилейного фильма “бондианы” назначена на 9 апреля 2010 года.


Метки к статье: Лашана Линч, Джеймс Бонд, агент 007, бондиана, женщина

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