Евросоюз вводит санкции против Турции ...

Несанкционированное бурение в водах Кипра стало причиной повышенной напряжённости в отношениях между Турцией и ЕС.

Согласно официальному сообщению Совета ЕС, Европейский союз вводит санкции против Турции и приостанавливает диалог с этой страной на высшем уровне. Соответствующее решение было принято на заседании глав МИД стран Евросоюза. Этот шаг стал следствием реализации турецкой программы освоения газовых месторождений в исключительной экономической зоне Кипра, передает Euronews.

Ограничительные меры предусматривают сокращение помощи Анкаре на 2020 год, заморозка переговоров по соглашению о воздушных перевозках, а также приостановка работы ассоциации ЕС-Турция. Наряду с этим Европейскому инвестиционному банку рекомендовано пересмотреть кредитную деятельность Турции, включая займы под государственные гарантии.

Напомним, Греция и Кипр обвиняют Турцию в незаконном вторжении в кипрскую исключительную экономическую зону, а проведение турецким буровым судном геологической разведки на этом участке называют провокацией. Анкара, в свою очередь, убеждена, что вправе осваивать природные богатства, которые находятся в этом регионе, поскольку считает, что месторождения в этих водах принадлежат частично признанной Турецкой республике Северного Кипра.