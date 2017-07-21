Евросоюз возобновил финансовую помощь Молдове ...

Первый транш в размере 14,5 млн евро может поступить в Молдову уже в ближайшие дни.

Соответствующая договорённость была достигнута в Брюсселе в ходе переговоров представителя ЕС по вопросам расширения Иоханнеса Хана и министра иностранных дел Молдовы Николая Попеску. Финансовые средства должны быть направлены на развитие программы профтехобразования и на поддержку функционирования зоны свободной торговли Молдова-ЕС, передает DW.

Еще через несколько месяцев, по словам еврокомиссара, Молдова может рассчитывать и на второй транш. Более того, этой осенью также вероятна разморозка макрофинансовой помощи от ЕС, предоставленной в 2017 году, однако спустя год приостановленной из-за нарушения в стране принципов правового государства. Однако для возобновления финансирования необходимо дождаться заключительного рапорта миссии Международного валютного фонда, уточнил Йоханнес Хан.