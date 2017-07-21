Плахотнюк пытается вывести 10 миллионов евро со счетов MoldovaAgroindbank ...

Беглый олигарх Владимир Плахотнюк намеревается использовать один из крупнейших банков Молдовы для вывода своих денег.

Об этом сообщил лидер "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире программы "Политика" на канале TV8.

По данным Усатого, банк сообщил в Национальный антикоррупционный центр и отказался проводить транзакцию.

Ренато Усатый также сообщил, как теперь уже бывший лидер Демпартии собирал эти 10 миллионов евро наличными, а затем пытался их вывести через MoldovaAgroindbank.

"Было собрано наличными 10 млн евро. То, что по кабинетам, по сумкам валялось. Эти 10 млн евро он (Плахотнюк) отправил в один из молдавских банков - MoldovaAgroindbank.

И тут Agroindbank отказывается перечислять за рубеж 10 млн евро, которые привезли наличными то ли в тот день, когда Плахотнюк уезжал из страны, то ли за день до этого. Agroindbank связался с Центром по борьбе с коррупцией!", - рассказал Усатый.

Политик также добавил, что уверен, что в дни бегства Плахотнюка самолетами из Молдовы астрономические суммы денег вывозились мешками. "И вообще за эти годы вывозили столько, что про эти 10 миллионов могли бы и забыть", - добавил Усатый.

Сам банк, а также Национальный центр по борьбе с коррупцией, пока ничего не сообщали о ставшей известной транзакции Плахотнюка.

Ранее уже сообщалось, что беглый олигарх Владимир Плахотнюк находится в США, где он запросил политическое убежище.