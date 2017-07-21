Самолет Москва-Кишинев совершил аварийную посадку на одном двигателе ...

Самолет авиакомпании Air Moldova совершил авариную посадку в аэропорту Домодедово из-за неполадок с двигателем почти сразу после вылета в Кишинев.

Как сообщает агентство РБК со ссылкой на пресс-службу аэропорта Домодедово, решение вернуться в Домодедово капитан воздушного судна принял после того, как в правом двигателе стали наблюдаться сильные вибрации. Его заглушили, а посадку самолет совершил на одном двигателе после выработки топлива.

По данным телеканала РенТВ, при посадке пассажиры самолета наблюдали вспышки пламени в двигателе.

Инцидент, по данным представителя аэропорта, произошел во вторник в 6:32 по московскому времени. Посадка лайнера прошла благополучно, аэропорт работает в штатном режиме, указал собеседник РБК. Причин и деталей об этом происшествии он не раскрыл.

После инцидента рейс Москва-Кишинев был перенесен на 14:40.

Авиакомпания Air Moldova пока не сообщала об инциденте.