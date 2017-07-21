Приостановлены все банковские операции страховой компании, входящей в `империю Шора` ...

Все банковские операции с денежными средствами и активами компании приостановлены, и отныне могут производиться только с предварительного согласия CNPF, передает MoldStreet со ссылкой на сообщение комиссии.

На прошлой неделе, напомним, комиссия по финансовому рынку решила провести тематическую проверку на предмет соблюдения компанией Klassika Asigirări правил, касающихся качества активов, допускаемых к покрытию страхового фонда, уровня платежеспособности и коэффициента ликвидности.

В настоящее время акционерный капитал Klassika Asigirări SA составляет 26,95 млн леев, принадлежащих фирме Avantage SRL, аффилированной семье осуждённого экс-мэра Оргеева Илана Шора. В админсовет компании входят лица из ближайшего окружения беглого бизнесмена, в том числе депутаты Денис Уланов и Виорел Мельник.