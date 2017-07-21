В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя ...

По данным следствия, организатор преступления действовал в сговоре с двумя подельниками. Они напали на мужчину у дома, в котором он проживал, начали избивать и требовать деньги. После этого преступники бросили жертву в багажник его же автомобиля и отвезли к заброшенному зданию, где продолжили избиение, от которого Безбабченко скончался, сообщает телеканал Первый Приднестровский.

В конце мая 2019 года бывший мэр Тирасполя Андрей Безбабченко был найден убитым у села Вапнярка Лиманского района Одесской области. У бывшего приднестровского чиновника были связаны руки и пробита голова.

С 1990 года Андрей Безбабченко возглавлял тираспольскую строительную компанию, а в 2012-2016 г.г. был назначен главой госадминистрации Тирасполя. 28 сентября 2016 года подал в отставку и принял участие в избирательной кампании тогдашнего лидера непризнанного региона Евгения Шевчука. После поражения Шевчука, скрывался в Украине.