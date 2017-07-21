`Смотрящий` за судьями был отправлен в отставку ...

Соответствующее решение было принято во вторник на заседании совета. За его отставку проголосовали девять членов ВСМ, один высказался против. Комментируя решение коллег, Виктор Мику заявил, что “жизнь на этом не заканчивается”, передает Unimedia.

Виктор Мику являлся одной из ключевых фигур, обеспечивавших контроль олигархом Владимиром Плахотнюком молдавской судебной системы. Председателем Высшего Совета Магистратуры он был назначен в 2018 году, до этого занимал должность судьи Верховного суда.