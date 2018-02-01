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Додон избавляется от своих ключевых советников

Опубликовано : 16 июль 2019 г. 17:36 | Просмотров: 976 | Категория: Власть

После того, как два советника занимающего должность президента Игоря Додона стали ленами правительства, еще двое ключевых советников были выдвинуты на другие должности.

Один из них - советник в юридической области и в области институциональных отношений, представитель президента по связям с Парламентом и Правительством Максим Лебединский уже был назначен членом ЦИК. Это решение было принято парламентом во вторник.

Другой советник Додона, генеральный секретарь его администрации Руслан Флочя выдвинут кандидатом на вакантную должность директора Национального Центра по борьбе с коррупцией.

Оба советника ранее работали в соответствующих структурах: Лебединский - в ЦИКе, а Флочя - в НЦБК.

Ранее уже сообщалось, что в отношении одного из вышеуказанных чиновников - Максима Лебединского, есть серьезные подозрения в связях  прежним режимом беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

В частности, его тесть, бывший генпрокурор Валерий Балабан был тайно освобожден после того, как 12 июня 2017 года он был арестован по обвинению в коррупции и серьезных имущественных преступлениях, будучи обвиненным в растрате около 19 миллионов леев (на тот период - 1,5 миллиона долларов - Ред.).

Позже, в марте 2018 года, Балабан сидел в президиуме собрания Ассоциации ветеранов прокуратуры рядом с теперь уже бывшим генпрокурором Эдуардом Харунженым, который не видел ничего предосудительного в своих отношениях с обвиненным в коррупции бывшим прокурором.

Кроме того, отец Лебединского - Михаил Лебединский, являясь государственным адвокатом, 29 марта 2018 года был привлечен властями "вне графика" для легализации ареста неугодной властям правозащитницы Анны Урсаки по сфабрикованному уголовному делу.


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