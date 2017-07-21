МЕНЮ
Twitter
﻿ 92
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:18  

Совершившему в Москве аварийную посадку самолету было 22 года

17:36  

Додон избавляется от своих ключевых советников

15:03  

`Смотрящий` за судьями был отправлен в отставку

13:44  

В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя

12:26  

Приостановлены все банковские операции страховой компании, входящей в `империю Шора`

11:59  

Самолет Москва-Кишинев совершил аварийную посадку на одном двигателе
все новости

Совершившему в Москве аварийную посадку самолету было 22 года

Опубликовано : 16 июль 2019 г. 18:18 | Просмотров: 416 | Категория: Люди

(ФОТО) Самолет, у которого во вторник отказал один двигатель во время рейса авиакомпании Air Moldova по маршруту Кишинев-Москва, зафрахтован у армянской авиакомпании Atlantis European Airways.

Согласно данным открытых международных ресурсов, воздушное судно Airbus A320-200 с бортовой регистрацией EK-32002, которое совершило аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, было выпущено в 1997 году. В 2017 году этот самолет использовался авикомпанией FlyOne, имеющей непорседственное отношение к семье вице-председателя Демпартии, депутата Владимира Чеботаря.

По данным слежения на сайте flightradar, прежде чем совершить посадку, вылетевший из московского аэропорта в Кишинев самолет два часа кружил над Подмосковьем, вырабатывая топливо.

Ранее сообщалось, что решение вернуться в Домодедово капитан воздушного судна принял после того, как в правом двигателе стали наблюдаться сильные вибрации. Его заглушили, а посадку самолет совершил на одном двигателе после выработки топлива. Также сообщалось, что при посадке пассажиры самолета наблюдали вспышки пламени в двигателе.

Авиакомпания Air Moldova пока ничего не сообщала об этом серьезном авиапросишествии.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ЛЮДИ
Совершившему в Москве аварийную посадку самолету было 22 года

Совершившему в Москве аварийную посадку самолету было 22 года ...

Просмотров: 418
Самолет Москва-Кишинев совершил аварийную посадку на одном двигателе

Самолет Москва-Кишинев совершил аварийную посадку на одном двигателе ...

Просмотров: 2989
Обыкновенный фашизм

Обыкновенный фашизм ...

Просмотров: 2584
У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых

У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых ...

Просмотров: 1062
Минута молчания

Минута молчания ...

Просмотров: 1242
Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок

Вандал, повредивший картину Репина в Третьяковке, получил тюремный срок ...

Просмотров: 1411
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13407
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39222
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 36991
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 14913
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115135
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 104248
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44065
Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Владимир Зеленский отказал в личной встрече с Павлом Филипом

Просмотров: 42815
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36811
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35115
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34254
Плахотнюк будет подан в международный розыск

Плахотнюк будет подан в международный розыск

Просмотров: 33142
ВЛАСТЬ
Додон избавляется от своих ключевых советников

Додон избавляется от своих ключевых советников

11:47  Плахотнюк пытается вывести 10 миллионов евро со счетов MoldovaAgroindbank
10:01  Полиция жестоко избила протестующих, защищая бизнес спонсора Додона
09:30  Плахотнюк запросил убежище в США - Усатый
ЛЮДИ
Совершившему в Москве аварийную посадку самолету было 22 года

Совершившему в Москве аварийную посадку самолету было 22 года

11:59  Самолет Москва-Кишинев совершил аварийную посадку на одном двигателе
22.06.2019  Обыкновенный фашизм
07.06.2019  У кишинёвской тюрьмы пройдёт акция в защиту политзаключённых
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя

В Одессе арестован подозреваемый в убийстве экс-мэра Тирасполя

12:26  Приостановлены все банковские операции страховой компании, входящей в `империю Шора`
15.07.2019  Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских
09.07.2019  После подозрительного ограбления банк Плахотнюка объявил награду за информацию о ворах



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (109)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker