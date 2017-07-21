(ФОТО) Самолет, у которого во вторник отказал один двигатель во время рейса авиакомпании Air Moldova по маршруту Кишинев-Москва, зафрахтован у армянской авиакомпании Atlantis European Airways.

Согласно данным открытых международных ресурсов, воздушное судно Airbus A320-200 с бортовой регистрацией EK-32002, которое совершило аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово, было выпущено в 1997 году. В 2017 году этот самолет использовался авикомпанией FlyOne, имеющей непорседственное отношение к семье вице-председателя Демпартии, депутата Владимира Чеботаря.

По данным слежения на сайте flightradar, прежде чем совершить посадку, вылетевший из московского аэропорта в Кишинев самолет два часа кружил над Подмосковьем, вырабатывая топливо.

Ранее сообщалось, что решение вернуться в Домодедово капитан воздушного судна принял после того, как в правом двигателе стали наблюдаться сильные вибрации. Его заглушили, а посадку самолет совершил на одном двигателе после выработки топлива. Также сообщалось, что при посадке пассажиры самолета наблюдали вспышки пламени в двигателе.

Авиакомпания Air Moldova пока ничего не сообщала об этом серьезном авиапросишествии.