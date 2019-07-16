Председателем Еврокомиссии стала министр обороны Германии ...

Как сообщает Deutsche Welle, в ее поддержку высказались 383 депутата, против - 327, воздержались - 22.

На саммите ЕС в Брюсселе 2 июля за кандидатуру Ляйен неожиданно проголосовали 27 участников саммита - все, кроме канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Главным соперником немецкого политика был голландский социал-демократ Франс Тиммерманс. Однако против его кандидатуры выступали Италия и страны Вышеградской группы Польша, Венгрия, Словакия и Чехия.

Германский министр сменила Жан-Клода Юнкера, который стоял во главе главного исполнительного органа власти ЕС с 1 ноября 2014 года.

Урсула фон дер Ляйен займет свой новый пост 1 ноября.