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Премьер-министр грубо нарушила закон о Государственном гимне

Опубликовано : 17 июль 2019 г. 00:23 | Просмотров: 359 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Впервые с момента провозглашения Независимости, высшее должностное лицо Молдовы не выразило уважения к Государственному гимну Молдовы, как это предписано законом.

Инцидент произошел 16 июля в ходе официального визита премьер-министра Молдовы Майи Санду в Германию.

В ходе официальной церемонии Санду и Ангела Меркель сидели на специально предоставленных стульях. Предполагается, что подобное новшество в церемониале связано с последними инцидентами во время встреч Федерального канцлера, когда Ангела Меркель была замечена дрожащей.

В то же время, молдавский Закон о Государственном гимне Республики Молдова  обязывает выражать глубокое уважение к Государственному гимну при его интонации.

Согласно Закону, "глубокое уважение  к  Государственному гимну  Республики  Молдова считается патриотическим долгом каждого ее гражданина".

"Исполнение Государственного гимна Республики Молдова присутствующие слушают стоя, мужчины снимают головные уборы", - подчеркивается в тексте закона.

Примечательно, что на Правительство в лице премьер-министра возложена ответственность за выполнение положений Закона о Государственном гимне Республики Молдова.

Премьер-министр Майя Санду пока ничего не сообщала относительно мотивов грубого нарушения положений Закона о Государственном гимне.




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