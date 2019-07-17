Премьер-министр грубо нарушила закон о Государственном гимне ...

(ВИДЕО) Впервые с момента провозглашения Независимости, высшее должностное лицо Молдовы не выразило уважения к Государственному гимну Молдовы, как это предписано законом.

Инцидент произошел 16 июля в ходе официального визита премьер-министра Молдовы Майи Санду в Германию.

В ходе официальной церемонии Санду и Ангела Меркель сидели на специально предоставленных стульях. Предполагается, что подобное новшество в церемониале связано с последними инцидентами во время встреч Федерального канцлера, когда Ангела Меркель была замечена дрожащей.

В то же время, молдавский Закон о Государственном гимне Республики Молдова обязывает выражать глубокое уважение к Государственному гимну при его интонации.

Согласно Закону, "глубокое уважение к Государственному гимну Республики Молдова считается патриотическим долгом каждого ее гражданина".

"Исполнение Государственного гимна Республики Молдова присутствующие слушают стоя, мужчины снимают головные уборы", - подчеркивается в тексте закона.

Примечательно, что на Правительство в лице премьер-министра возложена ответственность за выполнение положений Закона о Государственном гимне Республики Молдова.

Премьер-министр Майя Санду пока ничего не сообщала относительно мотивов грубого нарушения положений Закона о Государственном гимне.