Петренко: Каждый день пребывания Петика в тюрьме – на совести Андрея Нэстасе! ...

Нерешительность главы МВД Андрея Нэстасе в деле изгнания людей Плахотнюка из судебной системы привела к позорной ситуации, сложившейся в среду в Апелляционной палате Кишинёва.

Такого мнения придерживается экс-депутат, лидер Партии европейских левых Григорий Петренко. Он считает, что допуская такие абсурдные случаи, Нэстасе “закапывает себя как политика”.

“Андрей Нэстасе, сегодняшняя ситуация с Георге Петиком - это результат вашей нерешительности и промедления в процессе демонтажа преступного режима Плахотнюка! Плешка, фигурант Пэдуря Домняскэ и член опг Плахотнюка, до сих пор возглавляет Апелляционную Палату Кишинева. Что было сделано за месяц для его устранения из системы?

Вы довели ситуацию до полного абсурда, когда депутаты Платформы ДА просят Петика вернуться в тюрьму, чтоб ждать и терпеть, а перед сторонниками ДА выступает ваш подчиненный из МВД и убеждает их сохранять спокойствие.

Почему вы не пришли лично? Тогда, возможно, услышали бы абсолютно справедливые вопросы Георге Петика:

- почему до сих пор никак не используется Декларация Парламента о захваченном характере государства для очищения судебной системы?

- почему до сих пор занимает свою должность руководитель внутренней безопасности МВД Постикэ, участвовавший в фабрикации дела против Петика?

Андрей Нэстасе, не надо обижаться на критику, но вы сами себя закапываете как политика. То что произошло сегодня с Георге - это очень мерзко и подло! Каждый день его нахождения в тюрьме уже на вашей совести!” – заявил Григорий Петренко в своей публикации в соцсети.

Напомним, 17 июля незаконно арестованный и осуждённый по сфабрикованному делу Георгий Петик покинул здание Апелляционной палаты Кишинёва после того, как судьи отказались его освобождать. При помощи пришедших его поддержать соратников, Петик перепрыгнул через барьер скамьи подсудимых и вышел из здания суда. После получасового протеста перед зданием Апелляционной палаты, Георгий Петик объявил, что он готов вернуться в тюрьму, "чтобы не дать повод называть его дезертиром".