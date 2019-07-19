Демпартия встречает `сороковины` Плахотнюка в состоянии полураспада ...

Некогда непотопляемый "линкор" ДПМ превратился в дырявую баржу, которая кружится в засасывающей ее воронке и не знает, что делать дальше.

По мнению бывшего вице-председателя “Нашей Партии” Дмитрия Чубашенко, представители ДПМ понимают, что Плахотнюк их “швырнул”, и политического будущего у партии нет. Свою аналитическую заметку к “сороковинам” бегства олигарха из страны политик опубликовал в соцсети.

“Сегодня исполняется 40 дней, как бывший лидер-ДПМ-всесильный-захвативший-Молдову-олигарх Владимир Плахотнюк сбежал из страны. По православному преданию, на 40 день после смерти определяется, где будет пребывать душа человека до окончательного решения ее участи. Про политического покойника Плахотнюка можно определенно сказать, что он будет и дальше пребывать за границей.

8 июня, после 15-минутного разговора с послом США Плахотнюк спешно покинул Молдову. Сделав заявление в духе "Я свалил, но вы держитесь", с тех пор он хранит молчание. Достоверно неизвестно даже, где он прячется. Самая распространенная версия заключается в том, что в обмен на данное американцам согласие освободить Молдову от самого себя Плахотнюк выторговал у американцев согласие принять его на своей земле и обеспечить ему протекцию, конечно же, не за просто так, а за ценную информацию, которой он поделился с тамошними заинтересованными учреждениями. Видимо, таковы условия сделки, предложенной американцами: мы освобождаем от Плахотнюка Молдову, которой от него один вред, и принимаем его в Америке, которой от него вреда никакого, а пользу с него очень даже можно получить. Ничего личного, только бизнес”, - пишет Чубашенко в своей публикации в Facebook. Плахотнюк предал партию и доверявших ему людей, наплевал на страну и на своих избирателей из Ниспорен, чтобы спасти собственную шкуру. Иными словами, оказался банальным “кидалой”, считает политик.

“Демократическая партия, которой рулил Плахотнюк, встречает его сороковины в полной прострации и состоянии полураспада. Обычно капитан покидает тонущий корабль последним, а Плахотнюк дал дёру первым. Без рулевого, без системы навигации, без боеприпасов, топлива и провизии некогда грозный и непотопляемый "линкор" ДПМ превратился в дырявую баржу, которая кружится в засасывающей ее воронке и не знает, что делать дальше.

Некоторые, особо придурковатые, представители ДПМ еще пытаются надувать щеки, делать хорошую мину при плохой игре, но в душе все они понимают: Плахотнюк их швырнул, и политического будущего у них нет. Крутой олигарх, который косил под всесильного "крестного отца", оказался банальным кидалой и бздуном, который бросил свою "демократическую" братву при первом шухере”, отмечает журналист. При этом, подчёркивает он, новая власть почти за полтора месяца “свободы от Плахотнюка” не удосужилась завести на него ни одного уголовного дела

“Плахотнюк предал ДПМ, чтобы спасти свою шкуру. Ему наплевать на тех, кого он бросил в Молдове, главное, что он теперь в безопасности, возможно, даже под покровительством ФБР и ЦРУ, может быть, даже, под другой идентичностью, полученной по программе защиты свидетелей. Когда запахло жареным, Плахотнюк наплевал на Молдову, на партию, на своих избирателей из Ниспоренского одномандатного округа, просто смылся в неизвестном направлении, и возвращаться не собирается.

Плахотнюк оказался слабаком. Когда он еще был великим-и-ужасным-гудвином Молдовы, он издевался над всеми своими оппонентами, гнобил их по тюрьмам, судам и прокуратурам. Но сам он в тюрьму садиться не желает, поэтому и удрал за границу, даже не успев поставить в паспорте штамп о ее пересечении.

И еще: за 40 дней новая власть даже не сумела возбудить на Плахотнюка хотя бы одно уголовное дело. Но это уже другая история”, - пишет в завершение своей публикации Дмитрий Чубашенко.