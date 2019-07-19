Наркобарон `Коротышка` получил пожизненный срок ...

62-летний мексиканский наркобарон Хоакин Гусман по прозвищу “Коротышка” (Эль Чапо) приговорён к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы.

Помимо этого главу наркокартеля “Синалоа” обязали выплатить штраф более 12 миллиардов долларов – сумму, которую он нажил на торговле наркотиками. Соответствующее решение вынес 17 июля Бруклинский федеральный суд в Нью-Йорке, признав подсудимого виновным по 10 обвинительным пунктам. Сторона защиты намерена обжаловать приговор, передает BBC.

Возглавляемый Гусманом наркокартель контролировал более трети поставок в США наркотических веществ. Он уже дважды получал в Мексике тюремные сроки и дважды сбегал. В 2016 году он был пойман в третий раз и выдан властям США, поскольку Мексика отказалась принимать его на родину.

Как ожидается, отбывать наказание “Коротышка” будет в одной из самых строгих тюрем США. Она расположена в штате Колорадо и в народе получила название “горный Алькатрас”.