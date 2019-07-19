В Кишиневе умер ребенок от инфекции бешенства
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Госпитализированный накануне в тяжелом состоянии 11-летний мальчик скончался.
При поступлении в Кишиневскую детскую инфекционную больницу врачи диагностировали у ребенка бешенство.
Как сообщили медики, у ребенка наблюдались галлюцинации, потеря ориентации и судороги. Месяц назад он был покусан собаками.
Ребенок, проживавший в Ставченах, находился под опекой после того, как его родители выехали на заработки за пределы Молдовы.
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