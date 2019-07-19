В Кишиневе умер ребенок от инфекции бешенства ...

При поступлении в Кишиневскую детскую инфекционную больницу врачи диагностировали у ребенка бешенство.

Как сообщили медики, у ребенка наблюдались галлюцинации, потеря ориентации и судороги. Месяц назад он был покусан собаками.

Ребенок, проживавший в Ставченах, находился под опекой после того, как его родители выехали на заработки за пределы Молдовы.