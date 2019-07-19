Как Плахотнюк организовывал необходимые ему показания уголовных авторитетов ...

Издание Newsmaker опубликовало видеозапись разговора в криковской тюрьме одного из пропагандистов холдинга Плахотнюка - Вячеслава Балакчи с осужденными за убийства Ионом Друцэ и Ионом Шолтояну.

На настойчивые вопросы Шолтояну, от кого он пришел, Балакчи отвечает — "со стороны Плахотнюка". На кадрах видно, что сотрудник администрации тюрьмы находится в приятельских отношениях с осужденными и подтверждает договоренности о необходимости интервью.

Как сообщает издание, видео было передано журналистам Ренато Усатым еще более года назад. По словам Усатого, это видео было в личном архиве бывшего лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, а снято предположительно весной 2017 года. Преставляющий Плахотнюка блоггер Вячеслав Балакчи снимал эти видео, несмотря на заверения заключенных о том, что "камера выключена".

"Я просил не публиковать это видео, но передал его в правоохранительные органы других стран, где его приложили к материалам уголовных дел. Я пока не могу комментировать уголовные дела в других странах, но в России, вы сами знаете, есть ордер на арест Плахотнюка по делу о покушении на убийство", - приводит издание слова Усатого.

Из материалов очевидно, что блоггеру Плахотнюка были обеспечены преференциальные условия интервьюирования заключенных. Впоследствии, часть этих видеоматериалов была использована в "расследованиях", опубликованных Балакчи на скандально известном ресурсе Zeppelin с целью фабрикации обвинений в отношении Ренато Усатого.

Ион Друцэ отбывает срок за тройное убийство. Он фигурирует в деле о покушении в Лондоне на российского банкира Германа Горбунцова. В ноябре 2017 года киллер Виталий Прока в интервью Jurnal TV заявлял, что убийство Горбунцова заказал Владимир Плахотнюк, который вышел на него через Ваню Писателя (Иона Друцэ). Последний фигурирует и в официальной версии молдавской прокуратуры о покушении на Горбунцова. Несмотря на это, по версии прокуратуры, заказчиком убийства Горбунцова был Ренато Усатый, который за это якобы предложил Друцэ деньги, а тот, в свою очередь, нанял Проку.

Ион Шолтояну отбывает срок за убийство бывшего полицейского Иона Стратулата.