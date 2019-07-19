Додон считает нетранспарентным утвержденный им же проект Плахотнюка по строительству Arena Chișinău

Спустя более года после собственного же решения об утверждении Закона по строительству спортивно-развлекательного комплекса Arena Chișinău, занимающий должность президента Игорь Додон внезапно обнаружил, что этот проект Демпартии является "полностью нетранспарентным".

Об этом Додон сообщил в четверг, отчитавшись по результатам заседания Высшего совета безопасности.

Додон отметил, что по этому проекту было принято "очень много подозрительных решений". "Тотальная нетранспарентность. Речь идет о 70 га земель государственной собственности, с которыми государство вошло в частно-государственное партнерство. Кроме того, что государство выделило 70 га земли, оно еще и внесло более 200 миллионов леев. И не ясно, какой была целесообразность со стороны государства", - возмутился Додон.

Кроме того, он сообщил, что "Arena должна быть построена", а государством будут предприняты меры по защите собственности земельных участков.

В то же время, Додон забыл уточнить, что именно он был тем, кто окончательно утвердил этот проект Демпартии.

В апреле 2018 года, занимающий должность президента Игорь Додон без каких-либо претензий к авторам подписал закон о выводе более 70 га земли из сельскохозяйственного оборота и переводе ее для проекта ДПМ.

Об этом Додон сообщил журналистам 19 апреля 2018 года, лишь спустя неделю после промульгации, уточнив, что он промульгировал соответствующий закон "еще на прошлой неделе" и не имеет никаких претензий по нему, несмотря на то, что при его принятии была серьезно нарушена процедура, а государству был нанесен прямой ущерб в размере 90 миллионов леев.

Примечательно, что Додон тогда согласился с проектом на фоне разворачивающегося скандала по поводу планируемой приватизации участка земли, принадлежащего Ставченскому колледжу виноградарства и виноделия.

Проект по строительству Arena Chișinău был анонсирован лидером ДПМ, олигархом Владимиром Плахотнюком 13 марта 2018 года.

В течение 10 дней законопроект об изменении назначения земли был не только зарегистрирован, но и проголосован 23 марта сразу в двух чтениях.