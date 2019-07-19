Дмитрий Дьяков возглавил парламентскую фракцию Демпартии
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Почётный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков стал главой парламентской фракции, сменив на этом посту Павла Филипа.
Соответствующее решение было принято на заседании фракции, которое проходило в среду в закрытом режиме. По данным агентства “Инфотаг”, в ходе заседания экс-премьер Павел Филип заявил о своей отставке, сославшись на “большие нагрузки и давление на членов фракции”.
В условиях, когда партия фактически осталась без руководства, было принято решение избрать председателем фракции ДПМ её почётного председателя Дмитрия Дьякова. Помимо этого на собрании была определена дата внеочередного съезда партии – 27 июля. Собеседник агентства также заявил, что никакого раскола в партии нет, и фракция "остаётся единой".
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