Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось ...

Экс-депутат опубликовал в соцсети свои “пять тезисов на ходу”. Приводим его публикацию полностью.

ПРО ДЕНЬГИ

Очень кратко. Вы будете удивлены. Для того, чтобы заниматься политикой денег нужно намного меньше, чем все мы недавно слышали. Многократно меньше. А, если ещё вычеркнуть концерты, билборды и проплаченные СМИ, то собрать легально такую сумму по силам даже начинающему политформированию. Хватать этой суммы будет ровно на то, чтобы ВЫ, уважаемые друзья, смогли быть услышаны с нашей помощью, а мы смогли помочь ВАМ правильно объединяться и одерживать победы.

ЧЕЙ ПРОЕКТ?

Это - не проект России. Это - не проект Запада. Нет заспинных олигархов. Строящаяся партия - не товар. Не продается. Не покупается.

И это точно не проект Мунтяна и Ткачука. Нам лишь предстоит запустить машину (махину) иной политики, в которой каждый из ВАС почувствует себя и центром, и силой, и центром силы! А Молдова - да, очень бы хотелось - стала бы местом творческого партнёрства Запада и Востока. Чуть не забыл, конечно же, БЕЗ ОЛИГАРХОВ.

ГДЕ МЫ БЫЛИ ПЯТЬ ЛЕТ?

Мы были на виду. Среди вас. Там же и остаемся. Позиций своих не меняли. Разве кое-что уточнили и развили. С учётом опыта тех, кто все эти пять лет считал, что занимается настоящей политической борьбой. Некоторые из них отчего-то сейчас обижаются. Мол, все эти сложные годы мы им не помогали. Возможно они в чём-то правы. Но, честное слово, мы даже не представляем, чем мы им могли помочь? Мы не умели делать то, что делали они. Поэтому делали то, что не делали они. Далеко не все, но многое. И теперь только продолжим это делать. Несколько иначе.

ЗАДАЧА

Изменить политическую повестку дня. Перейти от решения проблем политиков к постановке и решению проблем большинства.

А мы с вами эту главную проблему знаем! В Молдове жить невозможно. Естественно, большинству. Не сложно, не тяжело, а именно невозможно. Если Вы в этом месте засомневались и не представили своих пожилых родителей, своих детей и самого себя, ежедневно ныряющего под лёд за хоть какой-нибудь добычей, дальше читать не стоит. Для Вас, возможно, существуют более интересные политические объединения.

Так вот. Именно эту задачу нужно решать и ее нужно решить. Во всех ее дьявольских воплощениях. Загибать пальцы и перечислять проблемы мы будем в следующий раз. А решения будем искать и находить вместе. Открыто. На виду. Честно.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ - КОЛЛЕКТИВНЫЙ.

Хватит вождей и вожаков! Просто надоели, честное слово. Надуваются. Сдуваются. Заполняют собой все обитаемое пространство. Ни вдохнуть, ни выдохнуть.

Нашей стране не вожди нужны, а значительное число лидеров, способных брать на себя ответственность, объединять людей, ставить задачи и сообща решать их. Людей дорожащих не своим имиджем, а репутацией, не статусом, а авторитетом. Людей понимающих, что лидерство возникает там и тогда, когда ты готов не просто позвать, но и пойти, не отнять, а отдать последнее, суметь доказать свою правоту в честной дискуссии и столь же открыто признать свою ошибку.

В завершение публикации Ткачук привёл знаменитое высказывание Льва Толстого: "Хороших людей намного больше, но плохие лучше организованы." Будем помнить это и опровергать, уточнил экс-депутат.

“Коллегам из СМИ поверженного олигарха. Убедительно просим: не пытайтесь нас хвалить. Знаем мы эти ваши штучки! Ну или прочитайте первый абзац: денег нет и не будет, ну а вы там, конечно, держитесь! С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось”, - подытожил Марк Ткачук.