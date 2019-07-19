Судьи в очередной раз отказались отпускать незаконно осужденного Георгия Петика

Бывший офицер-пограничник, осужденный по сфабрикованному обвинению после того, как предал гласности факты контрабанды через границу Евросоюза с участием бывшего руководства МВД во главе с Александром Жизданом, продолжает оставаться в тюрьме.

Очередное незаконное судебное решение было принято в четверг судьями Апелляционной палаты Кишинева во главе с Оксаной Робу.

Судьи перенесли заседание на пятницу под предлогом необходимости "заслушивания потерпевшей стороны" и отказались отпустить Петика под поручительство ряда депутатов.

Адвокаты потребовали отвода судейской коллегии, однако в отводе им было отказано.

"Он даже не вникли в суть заявления об отводе. Это мимикрия юстиции. Это не юстиция", - заявила адвокат Георгия Петика Анжела Истрате.

Примечательно, что перед началом судебного заседания, присутствовавший на нем депутат Блока ACUM потребовал от присутствующих, возмущавшихся незаконными действиями судей, "соблюдать спокойствие", мотивириуя это тем, что "Платформа DA и Блок ACUM уважают правовое государство".

В среду, Георгий Петик при помощи своих сторонников перешел за ограждение и вышел на порог здания Апелляционной палаты. Позже, несколько депутатов правящей коалиции, его коллеги по партии Платформа DA убедили его вернуться в тюрьму, "в ожидании решения юстиции".

Георгий Петик был задержан 12 октября 2018 года полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году.