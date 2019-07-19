Майя Санду обещает вернуть Плахотнюка в наручниках

Об этом Санду заявила в эфире телеканала N4.

"Первым делом, ему должно быть вынесено обвинение, на основании доказательств. Я уверена, они есть, только нет решительности в прокуратуре. Следующим шагом будет требование об его экстрадиции из любой страны, где бы он не находился, включая США", - заявила Санду, отметив, что ей не известно, в какой стране скрывается бывший лидер Демпартии.

Олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня сразу после отречения Демпартии от власти.

“Мне нужно время, чтобы обезопасить мою семью, пережив трудные времена, в том числе после неудачной попытки похищения меня, которая произошла в прошлом году, когда я был с визитом за границей”, - написал Плахотнюк в соцсетях после своего тайного отъезда, не сообщив места своей дислокации.

Новым и.о. Генерального прокурора является Игорь Попа, известный своей подчиненностью клану Плахотнюка.