На Сицилии снова проснулся вулкан Этна ...

Сейсмологи зафиксировали усиление активности Этны, самого высокого в Европе действующего вулкана, расположенного на итальянском острове Сицилия.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, вулкан проснулся 14 июля и постепенно набирает силу. Этой ночью кратер извергал потоки раскаленной лавы и вулканического пепла, были слышны взрывы и ощущалось незначительное землетрясение.

Эксперты-вулканологи считают, что нынешнее извержение не представляет угрозы для населения и строений. Не видят причин для беспокойства и в международном аэропорту Катании: корректив в расписание рейсов тут вносить не планируют.

Последнее сравнительно серьёзное извержение произошло на Сицилии в марте 2017 года. Тогда сообщалось о десяти пострадавших.