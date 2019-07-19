Александр Слусарь избран главой парламентской фракции Платформы DA
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Парламент Молдовы проводит второе на этой неделе пленарное заседание. На повестке дня – 13 законопроектов.
Вице-спикер парламента Александр Слусарь назначен председателем фракции Платформы DA, он сменит на этом посту Андрея Нэстасе, ставшего главой Министерства иностранных дел.
Помимо этого депутатов проинформировали о назначении главой фракции ДПМ Дмитрия Дьякова, а его заместителем – Владимира Чеботаря.
Также в ходе заседания парламентарии обязали Счётную палату провести аудит процесса приватизации государственной собственности за 2013-2019 годы, сообщает Unimedia.
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