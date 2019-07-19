Семья Додона стала бизнес-партнером сына Генпрокурора России ...

Брат занимающего должность президента Игоря Додона стал акционером одного из спонсоров его семьи.

Эту информацию подтвердили в компании “Архплей Девелопмент”, принадлежащей сыну генпрокурора РФ, бизнесмену Игорю Чайке. По данным Единого государственного реестра юридических лиц, Александр Додон в настоящее время владеет 15% акций предприятия. Как сообщают российские СМИ, долю Додону продал Игорь Чайка, чей пакет в «Архплей девелопмент» снизился с 60% до 45%.

Игорь Чайка известен, как один из самых влиятельных друзей и спонсоров деятельности занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона. Он был неоднократно замечен на различных партийных и общественных мероприятиях с участием Додона. В феврале 2019 года румынский центр расследовательской журналистики LINX обнародовал документы, свидетельствующие о том, что Чайка является одним из спонсоров деятельности Фонда “Din Suflet”, руководимого Галиной Додон, женой Игоря Додона.