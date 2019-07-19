Партия Додона сохраняет у власти местных чиновников партии Плахотнюка ...

Такая ситуация сложилась в Единецком районном совете, где представители партии Додона объединились с представителями партии Плахотнюка для недопущения отставки председателя Единецкого района Юрия Гарас.

"Ситуационная коалиция была создана, как раз для того, чтобы отправить в отставку районное руководство. Так следует из декларации, подписанной всеми районными советниками, за исключением советников-социалистов и демократов. Документ появился еще неделю назад, и с тех пор ситуация не изменилась – социалисты всеми силами сопротивляются отставке демократов", - сообщила районный советник от "Нашей партии" Даниела Банару, цитируемая изданием 1news.

Она же подчеркнула, что предыдущее заседание совета, на котором должен был быть рассмотрен вопрос отставке, было сорвано именно советниками от ПСРМ – они ушли после объявления 5-минтного перерыва и больше не вернулись. Свои действия социалисты не объяснили.

Примечательно, что председатель Единецкого района 9 июня объявил ныне действующее правительство Майи Санду, а также президента Игоря Додона "узурпаторами" и "предателями". "Осуждаем любой акт и действие, которые могут привести к нестабильности в стране и требуем от предателей страны - Игоря Додона, Майи Санду и Андрея Нэстасе - отступить и не вести Республику Молдова в хаос. Допущенные 8 июня 2019 года предателями Додоном, Санду и Нэстасе попытки узурпации власти в государстве были остановлены Демократической партией Молдовы", - говорится в Заявлении, первым подписантом которого является сохраняемый партией Додона в должности Юрий Гарас.

Представители Партии социалистов входят в коалицию с Демпартией в Единецком районном совете еще с 2015 года, сразу после местных выборов.