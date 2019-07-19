Центризбирком избрал новое руководство
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Представитель партии PAS Дорин Чимил избран новым председателем Центральной избирательной комиссии.
Соответствующее решение было вынесено на заседании ЦИК в пятницу, 19 июля. За назначение кандидатуры Чимила проголосовали семь из девяти членов комиссии, передает Moldpres.
Заместителем главы ЦИК избран Владимир Шарбан, а на должность секретаря комиссии назначен представитель ПСРМ Максим Лебединский. Он сменит на этой должности Вячеслава Агригороае, который в ходе заседания подал в отставку.
Центральная избирательная комиссия осталась без руководства после того, как в конце июня в отставку подали Юрий Чокан, Родика Чуботару, а также скомпрометировавшая себя глава ЦИК Алина Руссу.
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