Парламент проголосовал за запрет деятельности магазинов duty-free ...

С призывом в кратчайшие сроки разработать и рассмотреть закон о запрете заведений беспошлинной торговли на границе с непризнанной ПМР обратилась к парламенту премьер-министр Майя Санду. Свою просьбу она мотивировала тем, что заведения duty-free на границе с непризнанной ПМР приносят государству ежегодные убытки в сотни миллионов леев.

Заявление было сделано 20 июня, а спустя месяц законопроект был не только разработан и внесен в парламент, но и принят в двух чтениях. Закон вступит в силу после опубликования в Официальном Мониторе.

Бизнес duty-free на молдо-приднестровской границе принадлежал молдавскому бизнесмену с сомнительной репутацией Илану Шору. Поняв, что власть меняется, в апреле 2019 года Шор продал все свои 12 магазинов беспошлинной торговли и компанию Dufremol болгарскому бизнесмену, после чего бежал из страны.

На сегодняшний день ежегодный доход рынка беспошлинной торговли в Молдове насчитывает около двух миллиардов леев.