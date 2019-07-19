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Незаконно осужденный бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден из-под ареста

Опубликовано : 19 июль 2019 г. 22:33 | Просмотров: 2491 | Категория: Люди

(ВИДЕО) Под давлением общественности, осужденный по сфабрикованному обвинению после того, как предал гласности факты контрабанды через границу Евросоюза с участием бывшего руководства МВД во главе с Александром Жизданом, бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден в зале суда.

Коллегия судей Апелляционой палаты во главе с Оксаной Робу, ранее выносившая заказные политически мотивированные решения, вынесла в пятницу решение отправить дело на пересмотр в первую инстанцию, постановив освободить Георгий Петика в зале суда.

Все же судьи запретили ему покидать территорию Молдовы.

Георгий Петик был задержан 12 октября 2018 года полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место "15 минут назад" изнасиловании. Тогда же, полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Позже, несмотря на абсурдность обвинений и "доказательной базы", Петик был приговорен к 3 с половиной годам лишения свободы за изнасилование. Также ему инкриминируется обвинение в хулиганстве при отягчающих обстоятельствах, которое якобы имело место в 2004 году.




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