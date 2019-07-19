ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация об аресте брата бывшего генпрокурора оказалась недостоверной
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Агентство OMEGA приносит свои извинения за распространение недостоверной информации об аресте адвоката Артура Харунжена.
В результате дополнительной проверки информации нашего источника, ранее всегда заслуживающего доверие, выяснилось, что адвокат на свободе, а сведения об его задержании на72 часа Национальным центром по борьбе с коррупцией не соответствуют действительности.
Редакция обращается к изданиям, переопубликовавшим соответствующую новость, с просьбой ее удаления.
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