Жена бывшего президента Нацбанка готовилась только к работе во власти ...

Как написала Дрэгуцану в соцсетях, одним из мотивов ее решения - невозможность работать в оппозиции.

"После долгих размышлений поняла, что политика – не для меня, а я – не для неё. Считаю, что оппозиционной партии нужен человек другого профиля и другого темперамента, с гораздо большим опытом в политике", - написала Дрэгуцану.

Ее появление в списке Демпартии было неожиданным. Несмотря на то, что она не являлась членом партии и не была замечена среди ее активистов, Дрэгуцану ыла в списке кандидатов на "проходном" 11-м месте.

По мнению наблюдателей, продвижение жены бывшего главы Нацбанка в парламент было одним из вознаграждений Плахотнюка Дорину Драгуцану, который был непосредственным участником кражи миллиарда долларов из финансово-банковской системы.